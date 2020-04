I modsætning til Danmark holder flere restauranter i Sverige fortsat åbent for udeservering under coronavirusudbruddet.

Sverige registrerer pænt fald i antal nye coronadødsfald

Sverige har det seneste døgn registreret 77 døde med coronavirus.

Det viser en opgørelse fredag eftermiddag fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Der er dermed tale om et pænt fald i forhold til torsdagens tal. Her lød det, at 106 personer var blevet registreret døde efter at have været smittet.

I alt er 870 personer døde i Sverige efter at være blevet smittet. Til sammenligning lyder antallet i Danmark på 247.

Der bor godt ti millioner indbyggere i Sverige.

Sverige nærmer sig samlet 10.000 bekræftede smittetilfælde.

Det seneste døgn er 544 personer blevet registreret smittet i Sverige. Dermed falder antallet af nye tilfælde for tredje dag i træk. Tirsdag, onsdag og torsdag lød antallet således på henholdsvis 739, 656 og 605.

Men det er for tidligt at konkludere, at kurven er ved at knække.

Sådan lyder det fra Karin Tegmark-Wisell, der er chef for mikrobiologisk afdeling ved Folkhälsomyndigheten.

- Det er dog godt, at der ikke er sket en kraftig stigning i de seneste dages rapporter. Vi får at se den kommende uge, siger hun.

Sverige har markeret sig ved at have en noget mindre restriktiv tilgang til coronavirusset end mange andre lande - herunder Danmark.

Det har ført til flere smittede og døde - også forholdsmæssigt - i Sverige end hos de skandinaviske naboer. Det betyder dog også, at samfundet ikke i lige så høj grad som i Danmark og Norge er lukket ned.

Det svenske sundhedsvæsen er fortsat ikke presset ud over sin grænse. Det oplyser Taha Alexandersson, der er kriseberedskabschef ved Socialstyrelsen.

Ingen af de svenske regioner rapporterer således om kritisk belastning på deres akutte beredskab. En tredjedel af regionerne melder dog om enten betydelig eller alvorlig belastning af systemet, fortæller Taha Alexandersson.