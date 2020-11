Sverige registrerer med 7240 højeste smittetal på et døgn

Det er det hidtil højeste antal coronasmittede, der er registreret på et enkelt døgn.

Det seneste døgn er 7240 personer i Sverige blevet testet positiv for coronavirus.

Med til historien hører, at Sverige i dag tester langt flere for coronavirus, end de gjorde i foråret.

Men det er dog et markant hop opad fra den tidligere rekord på 5990 smittetilfælde, der blev registreret tidligere i november.

Sverige har det seneste døgn registreret 66 personer døde med coronavirus. Dermed stiger det samlede dødstal under pandemien til 6406.

Antallet af nye coronatilfælde set i forhold til antallet af indbyggere er i Sverige i øjeblikket ti gange højere end i Finland, næsten fire gange højere end i Norge og dobbelt så højt som i Danmark.

Det fremgår af en opgørelse fra EU's agentur for sygdomsforebyggelse (ECDC).

Tirsdag i denne uge viste tal fra den svenske socialstyrelse, at covid-19 har været den tredjemest almindelige dødsårsag i årets første seks måneder.

Kun hjerte-kar-sygdomme og kræft var mere almindelige dødsårsager.

Sverige har den seneste tid lagt sin strategi i coronapandemien om. I foråret var strategien i vid udstrækning alene råd og anbefalinger om at holde afstand og sikre god hygiejne.

I efteråret er der kommet flere restriktioner på bordet. I sidste uge varslede regeringen eksempelvis et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22.

Og mandag meddelte statsminister Stefan Löfven, at et forsamlingsforbud fremover vil blive strammet. Dermed vil det fra 24. november kun være lovligt at samles otte personer på offentlige steder.