Sverige registrerer højeste coronadødstal i mindst tre måneder

Sverige har onsdag registreret 96 døde med coronavirus i løbet af et enkelt døgn.

Sverige har registreret 96 nye dødsfald med coronavirus det seneste døgn.

Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, onsdag ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Det er det højeste antal daglige coronadødsfald i Sverige i tre måneder, skriver Reuters.

I alt er 6321 personer registreret døde med coronavirus i Sverige siden pandemiens start.

Onsdag er der blevet registreret 4007 nye smittetilfælde. Dermed er i alt 196.446 personer registreret smittet med coronavirus i Sverige.

Det svenske coronadødstal er, også hvis man opgør det per 100.000 indbyggere, væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande.

Ifølge den internationale statistikbank Statista er 60 personer per 100.000 indbyggere i Sverige døde med coronavirus.

Til sammenligning er det tal 13 i Danmark og 5,5 i Norge.

Det svenske dødstal opgjort per 100.000 indbyggere overgås dog af både Belgien, Spanien, Storbritannien, Italien og Frankrig, som topper listen.

Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte lande har registreret coronadødsfald. Det er derfor svært at sammenligne én til én på tværs af landegrænser.

Opgørelsen fra Statista er senest blevet opdateret mandag i denne uge.

Tirsdag viste tal fra den svenske socialstyrelse, at covid-19 har været den tredjemest almindelige dødsårsag i årets første seks måneder.

Kun hjerte-kar-sygdomme og kræft var mere almindelige dødsårsager.

Sverige har den seneste tid lagt sin strategi i coronapandemien om. I foråret var strategien i vid udstrækning alene råd og anbefalinger om at holde afstand og sikre god hygiejne.

I efteråret er der kommet flere restriktioner på bordet. I sidste uge varslede regeringen eksempelvis et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22.

Og mandag meddelte statsminister Stefan Löfven, at et forsamlingsforbud fremover vil blive strammet. Dermed vil det fra 24. november kun være lovligt at samles otte personer på offentlige steder.