Sverige registrerer 69 coronadøde og vil teste flere

I alt har 3529 personer smittet med coronavirus mistet livet i Sverige. Det svarer til 34,5 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark bekræftet 537 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til 9,3 dødsfald per 100.000 indbyggere.

De fleste dødsfald med coronavirus i Sverige ses hos mænd. 1972 mænd er registreret døde med coronavirus mod 1557 kvinder.

Yderligere 673 personer er bekræftet smittet det seneste døgn. Dermed er der i Sverige konstateret 28.582 smittetilfælde.

Kønsfordelingen i smittetilfælde står i kontrast til dødsfaldene. Således er flest kvinder bekræftet smittet. 16.521 kvinder er smittet mod 12.061 mænd.

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, siger under en spørgetime torsdag, at antallet af test i Sverige skal øges.

- Vi skal have antallet af test op, og vi har arbejdet på det i længere tid.

- Jeg deler frustrationen om, at det er gået for langsomt. Men jeg tror ikke, at det vil fremskynde det, hvis vi bygger en helt ny strategi og struktur op, siger Stefan Löfven ifølge SVT på et spørgsmål fra Moderaternas partileder, Ulf Kristersson.

Den svenske regering sigter efter 100.000 test om ugen, hvilket man stadig er et stykke fra at opnå.