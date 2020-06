Sverige registrerer 35 nye dødsfald med coronavirus

Sverige registrerede mandag 35 nye dødsfald med coronavirus. Statsepidemiolog Anders Tegnell pointerede, at selv om det fra og med den 13. juni er tilladt at rejse frit inden for Sveriges grænse, så må alle bestræbe sig på at følge de gældende råd fra Folkhälsomyndigheten.

Foto: 10040 Anders Wiklund/Tt/Ritzau Scanpix