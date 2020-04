Sverige registrerer 111 nye coronadødsfald og runder 1500 døde

Med lørdagens opjustering er i alt 1511 personer med coronavirus registreret døde i Sverige.

Ifølge den svenske sundhedsstyrelse er i alt 13.822 personer testet positiv for coronavirus. 1054 af dem har fået eller får i øjeblikket behandling på en intensiv afdeling.

Sverige er blevet kritiseret for landets strategi over for coronavirus. I modsætning til mange andre lande har Sverige valgt at holde barer, restauranter og skoler åbne under krisen.

Kritikere både inden for og uden for Sveriges grænser mener ikke, at svenskerne tager epidemien tilstrækkeligt alvorligt.

Den svenske udenrigsminister, Ann Linde, afviser dog, at svenskerne tager for let på opgaven.

- Det er en myte, at livet går videre som normalt i Sverige, sagde hun i en pressebriefing fredag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Mange mennesker bliver hjemme og er stoppet med at rejse, mange butikker er ved at bukke under, ledigheden ventes at stige markant.

- Der er ikke en fuldstændig nedlukning i Sverige, men mange dele af det svenske samfund er lukket ned, tilføjer hun.

Epidemien har især ramt de svenske plejehjem. Ifølge den svenske sundhedsstyrelse stammer omkring en tredjedel af alle coronarelaterede dødsfald fra et af landets plejehjem.