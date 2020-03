Sverige om coronasmitte: Vi har en stabil situation

- Vi har for øjeblikket en stabil situation, siger Anders Tegnell, der er statsepidemiolog i den svenske sundhedsstyrelse, på et pressemøde.

157 mennesker er eller har været indlagt til behandling på intensivafdelinger. De fleste tilfælde af alvorligt syge har været i Stockholm.

- Det er fortsat ganske roligt i andre regioner. Vi ser tegn på spredning i Sverige, men på et lavt niveau, siger Tegnell ifølge avisen Expressen.

- Når det gælder, dem, der er under behandling på intensivafdelinger, så ser vi fortsat en høj andel i dem, som er mellem 50 og 59 år.

Den yngste, der har været indlagt på en intensivafdeling, er 21 år, mens den ældste var 86 år.

I Skåne er seks patienter indlagt på intensivafdeling. Det er tre flere end tirsdag.

Ifølge Tegnell tester man stadig hyppigere for Covid-19, der er navnet på sygdommen i udbrud. Indtil nu er der foretaget 24.000 prøver.

Sverige har modsat Danmark valgt en mindre restriktiv linje over for landets borgere for at inddæmme spredningen med coronavirus.