Sverige noterer 13 coronadødsfald og gør klar til anden bølge

På et pressemøde tidligere mandag understregede socialminister Lena Hallengren, at faren ved coronavirus endnu ikke er overstået. Derfor har regeringen besluttet, at relevante myndigheder skal forberede sig på et eventuelt stort smitteudbrud til efteråret. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. (Arkivfoto).

Foto: Tt News Agency/Reuters