Sverige lukker grænsen mod Danmark

Det sker for at stoppe spredningen af en ny variant af coronavirus, som blandt andet er fundet i Danmark.

Mikael Damberg nævner på pressemødet, at Danmark har lukket storcentre for at begrænse smittespredning.

- Det kan få mange danskere til eksempelvis at tage til Malmø for at købe julegaver, siger Damberg.

For at begrænse risikoen for, at købelystne danskere bringer den nye variant af corona med sig, lukker Sverige grænsen ved midnat.

Sverige indfører også stop for indrejse fra Storbritannien.

I Danmark er der konstateret ti tilfælde af virusset fra 14. november til 3. december i Nordjylland og Storkøbenhavn.

Det reelle tal kan dog være fire-fem gange højere, da Statens Serum Institut (SSI) kun tester en andel af de positive coronaprøver for andre varianter.

Den nye variant af coronavirus har først og fremmest spredt sig i det sydøstlige England. Denne region omfatter også hovedstaden London.

Det har fået flere lande - herunder Danmark - til at indføre stop for indrejse fra Storbritannien eller skærpe restriktionerne over for rejsende herfra.

Den nye variant er endnu ikke bekræftet i Sverige. Men det kan ikke udelukkes, at den findes i landet, meddeler Folkhälsomyndigheten.