Sverige kan blive ladt tilbage ved nordisk grænseåbning

Søndagens nye tal bringer det samlede antal døde i Sverige under epidemien op på 3679.

Der er et efterslæb i indrapporteringen i weekenden.

Det høje antal smittede og de mange døde i Sverige er blevet et problem for landet, nu hvor nabolandene er begyndt at diskutere en åbning af grænserne.

Danmark, Norge og Finland har stabiliseret smitten og dødsfaldene på et lavt niveau. Det kan betyde, at Sverige ikke kan komme med, når og hvis de tre nabolande beslutter at genåbne deres grænser.

- I har jo en større smittespredning i samfundet, end vi har, siger Frode Forland fra den norske sundhedsstyrelse til Sveriges Radio.

Derfor kan det blive nødvendigt at holde grænsen til Sverige lukket længere.

- Der er jo en vis logik i at holde grænserne lukket, hvis smittespredningen er rigtig forskellig i landene, siger Forland.

Tidligere på ugen sagde den finske indenrigsminister, Maria Ohisalo, at Sverige kan blive udeladt, når de nordiske lande åbner deres grænser.

Den danske regering har foreløbig ikke meldt ud, hvornår og hvordan det vil åbne grænserne.

Norges statsminister, Erna Solberg, har sagt, at det er en mulighed at åbne grænsen til nordiske lande den 15. juni.

Norge har søndag ikke registreret yderligere døde med coronavirus. Derfor står det samlede dødstal fortsat på 232.

I Finland meldes der søndag om yderligere en død af coronavirus. Så det samlede dødstal er på 298, oplyser tv-stationen Yle.

Statens Serum Institut melder yderligere fire døde i Danmark det seneste døgn. Det samlede dødstal er 547.