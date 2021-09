Sverige kan blive det første land i verden med elveje

Den svenske trafikstyrelse planlægger at bygge i alt 3000 kilometer elektrisk vej til den tunge transport.

Teknikken består foreløbig af en skinne, der løber midt på vejen, som lastbiler kan lade fra, mens de kører.

Men det ventes at blive videreudviklet i de kommende år, og det er endnu uklart, hvad der vil ende med at blive international standard.

Forsøg med skinnen har indtil videre set positivt ud. Hvis alt går vel, ventes Sveriges første permanente vej at være klar allerede i 2025.

Den strækning, der ventes klar om fire år, er E20 mellem Hallsberg og Örebro.

Det skal bidrage til at nedbringe udslip af drivhusgasser i transportsektoren, der står for en tredjedel af det samlede udslip i Sverige.

Allerede om ti år skal det udslip mindskes med 70 procent, lyder det i Sveriges nationale handlingsplan på klimaområdet.

- Vi er det land i EU med den største andel opladelige køretøjer. Nu går vi videre og elektrificerer de store transporter, hvor de store udslip sker, siger Tomas Eneroth.

Målet er, at Sverige skal være helt fri for udslip i 2045.

- Hvis det her går godt, kan vi se flere elveje på flere strækninger i de kommende år, siger forsker Elisabet Falemo, der tirsdag præsenterede et rammeforslag for, hvordan fremtidens elveje kan se ud.

Det store projekt møder dog kritik fra oppositionspartiet Moderaterna, der peger på, at regeringen ikke har sikret den fossilfri elproduktion i Sverige.

- Der er mange aktører, der advarer om, at vi ikke har den el, vi har brug for til at omstille transportsektoren og satse på nye industrier, siger Maria Stockhaus, der er trafikpolitisk ordfører i partiet.

- Omstillingen til elektrificerede transporter er vigtigt for Sverige. Men det kan ikke ske, hvis vi skal drive det med importeret polsk kulkraft.