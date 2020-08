Sverige har registreret et dødsfald mere med covid-19

Sverige har siden fredag registreret yderligere et dødsfald med coronavirus. Dermed stiger det samlede dødstal til 5744. Det oplyser Folkhälsomyndigheten mandag.

2515 personer med covid-19 har været eller er under behandling på intensivafdelinger i Sverige.

Smittetrykket i Sverige er faldet så meget, at Udenrigsministeriet i Danmark torsdag åbnede for alle rejser til samtlige svenske regioner.

Dermed frarådes ikke-nødvendige rejser ikke længere - uanset hvilken del af landet, der er tale om. Samtidig er der også åbnet for, at svenskere fra hele landet kan rejse ind i Danmark som turister. Så længe de har booket mindst seks overnatninger.

Selv om antallet af nye smittede og døde med coronavirus har været aftagende over de seneste uger, så blev svenskerne i sidste uge advaret om, at mange fortsat må arbejde hjemme i efteråret.

- Vi kommer fortsat til at anbefale, at man arbejder hjemme over efteråret, hvis det er muligt, sagde den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell.

Budskabet kom på et pressemøde torsdag sammen med den svenske socialminister, Lena Hallengren.

Tegnell understreger, at de svenske sundhedsmyndigheder går efter at finde "holdbare løsninger", der kan fungere under coronakrisen, så længe den nu varer.

Han har lagt op til, at svenske virksomheder eventuelt kan lave skifteordninger, så ansatte skiftes til at arbejde hjemme og på kontoret.

- Men man må som arbejdsgiver tænke over, at det kan have en række negative konsekvenser, hvis man sidder hjemme i lange perioder.

Samtidig opfordrer de svenske myndigheder til, at man så vidt muligt undgår offentlig trafik, hvis man har andre muligheder.