Sverige giver milliarder til øget coronaindsats

- Vi tilfører de økonomiske ressourcer for at forstærke vaccinationsindsatsen og arbejdet med smittebeskyttelse, siger Magdalena Andersson.

Pengene skal også fordeles ud til regionerne for at styrke indsatsen mod pandemien der.

- Vi vil fremsætte en række forslag for at sikre yderligere to milliarder (1,45 milliard danske kroner) til regionerne, siger Magdalena Andersson videre og understreger samtidig, at en stor del af pengene er ressourcer til plejesektoren.

Ifølge finansminister Lindhagen er der også afsat penge til karantæner, så ingen skal være i tvivl om, hvorvidt de skal blive hjemme, hvis de har symptomer.

- Støtte vil blive forlænget, så længe vaccinationsmålet ikke er opnået, hedder det.

Sverige har opgivet målet om, at alle voksne skal være blevet tilbudt vaccinationer mod covid-19 inden 1. juli. Det oplyste socialminister Lena Hallengren på et pressemøde skærtorsdag.

- Datoen er nu flyttet til 15. august, sagde Hallengren.

- Der er ikke tilstrækkeligt med vacciner til at nå målet, sagde hun.

Den nye prognose lyder nu, at alle over 65 år har fået mindst en dosis med coronavaccinen inden 16. maj. Alle over 18 år ventes at have fået mindst første dosis inden 15. august.

Vaccinationsmålet blev fastsat i december, og det var planen at have anvendt 17,4 millioner vaccinedoer sidst i juni. Nu regnes der med 10,9 millioner doser på det tidspunkt.