Sverige forbyder forsamlinger på mere end 500 personer

Sveriges regering forbyder forsamlinger over 500 personer, siger statsminister Stefan Löfven på et pressemøde i Stockholm onsdag aften.

Det sker på opfordring fra de svenske sundhedsmyndigheder for at begrænse udbredelsen af coronavirus, forklarer Löfven.

- Regeringen er også fremover klar til at tage de beslutninger, der er nødvendige for at stoppe smittespredningen, siger den svenske statsminister.

Personer, der trodser forsamlingsforbuddet, risikerer en bøde og fængsel i op mod seks måneder. Det siger den svenske justits- og migrationsminister, Morgan Johansson, på samme pressemøde.

- Det her er ingen generel anbefaling. Det er en skarp beslutning, siger han.

Ingen svensk regering har nogensinde tidligere indført et sådant forbud, siger ministeren. Han tilføjer, at han er klar over, at det vil få store konsekvenser for blandt andet kultur- og idrætsarrangementer.

- Men vi er også overbeviste om, at det svenske folk har stor forståelse for, at denne type beslutninger skal kunne tages for at begrænse smittespredningen. Når alt kommer til alt er der ikke noget vigtigere end liv og sundhed.

Johansson tilføjer, at regeringen ikke kan udelukke, at det kan blive nødvendigt at lukke skoler og universiteter i stil med de tiltag, der onsdag aften er præsenteret af den danske statsminister Mette Frederiksen.