Sverige finder coronavirus på flere minkfarme

Svenskerne følger nøje situationen på de danske minkfarme. I Sverige bliver 80 procent af alle mink aflivet for deres pels her i november. I Danmark bliver i alt 15 millioner mink aflivet på grund af coronavirusset. Her er det et par af de mange mink, der nu skal aflives på en dansk farm i Sorø.

Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters