Sverige dropper at give AstraZenecas vaccine til ældre

Der mangler dokumentation for, at coronavaccinen fra AstraZeneca virker tilstrækkeligt på borgere over 65 år.

Vacciner fra Moderna og Pfizer/BioNTech, som har en mere dokumenteret effekt på borgere over 65 år, anbefales i stedet til de ældre.

Det oplyser Sören Andersson, som er enhedschef i Folkhälsomyndigheten, på et pressemøde tirsdag.

- Årsagen er, at der ikke er tilstrækkelig meget data, som viser beskyttelsen for de ældre grupper. Der er intet, som taler for at der skulle være negative effekter.

- Men ud fra den information, vi har i dag, så synes vi, at det på nuværende tidspunkt er den mest rationelle vej at gå, siger enhedschefen.

I de studier, der er lavet med vaccinen, har deltagerne været mellem 18 og 55 år. Derfor er der ikke endnu nok data til at vurdere, om vaccinen også har en effekt på personer uden for den aldersgruppe.

I Danmark er der endnu ikke taget stilling til, om AstraZenecas vaccine skal tilbydes til borgere i alle aldersgrupper.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har anbefalet at godkende vaccinen fra AstraZeneca til alle over 18 år.

Om AstraZenecas vaccine skal tilbydes borgere i alle aldersgrupper, er et spørgsmål, som de enkelte lande selv skal tage stilling til. Tidligere på tirsdag besluttede Polen, at man kun vil give den til borgere i alderen 18-60.

Polens beslutning er på baggrund af anbefalinger fra eksperter i Tyskland og Østrig, som mener, at vaccinen kun bør gives til borgere i alderen 18-64.

AstraZenecas vaccine er den tredje mod covid-19, som er godkendt til brug i EU. De to første var fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Studier har vist, at AstraZenecas vaccine har en effekt på 59,5 procent.