Sverige diskuterer hvem der kan overtage efter Löfven

Hver fjerde vælger (26 procent) ønsker, at det bliver Andersson som efterfølger Löfven i november, viser en ny Demoskop-måling foretaget for Aftonbladet.

Blandt socialdemokratiske vælgere er opbakningen til Andersson endnu større. Fire af ti socialdemokrater foretrækker hende, oplyser Demoskops leder, Karin Nelsson, til Aftonbladet.

Löfven overraskede alle, da han søndag ved en traditionsrig sommertale meddelte sin afgang både som statsminister og socialdemokratisk leder til november. Aftonbladet kaldte meldingen en "stor politisk bombe".

Målingen fra Demoskop viser også, at fire ministre, som sidder i Löfvens mindretalsregering, er med i opløbet i popularitetsmålingen, men de ligger alle et godt stykke bag Andersson.

Først ligger indenrigsminister Mikael Damberg og socialminister Lena Hallengren med en tilslutning på henholdsvis 13 og otte procent. Derefter kommer socialsikringsminister Ardalan Shekarabi og digitaliseringsminister Anders Ygeman med henholdsvis fem og fire procents opbakning.

Socialdemokraternas tidligere partisekretær Lars Stjernkvist mener, der er mindst ti personer, som har erfaring nok til at kunne overtage efter Löfven.

Löfven synes at have valgt tidspunktet for sin afgang med omhu - ikke mindst med tanke på, at overgangen skal ske så smidigt som muligt.

- En af Löfvens styrker var, at han også var i stand til at genskabe en slags harmoni i partiet. Jeg vil sige, at det er overraskende harmonisk med tanke på, at vi er så opinionsmæssig presset, siger Stjernkvist til TT.

Socialdemokraterne definerer sig som et bredt folkeparti og har både en venstre- og en højrefløj. Selv om Löfven bliver rost for at have holdt partiet samlet, har en del af partiets venstrefløj været kritisk over en samarbejdsaftale, som han indgik med borgerlige centrumpartier i 2019.