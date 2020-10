Sverige beder ældre om at gå ud af corona-isolation

Samtidig understreges det, at der må tages mere hensyn til ældres mentale sundhed.

Det siger den svenske regering med henvisning til et fald i antallet af smittetilfælde i forhold til foråret.

- Ældre og personer i andre grupper, som er særligt udsatte under pandemien, skal omfattes af samme anbefalinger som andre, siger socialminister Lena Hallengren (S).

Hun henviser til, at de ældre, som er over 70 år, har gjort en stor indsats under coronakrisen.

- For at beskytte sig selv og mindske smittespredning har de ydet store ofre, siger hun og tilføjer:

- I dag ved vi mere om coronavirusset og om de situationer, hvor risikoen for smitte er størst. Derfor må vi nu alle i Sverige tage det samme ansvar for at beskytte os selv og andre.

Personer på over 70 år har hidtil fået besked på, at de skulle undgå fysisk kontakt og offentlig transport, ligesom de er blevet anbefalet at holde sig væk fra forretninger og andre offentlige steder.

Myndighederne siger, at det har bragt antallet af smittetilfælde ned. Men det har også haft mange negative følger for ældres velbefindende og trivsel.

Antallet af smittetilfælde er steget støt i Sverige i de seneste uger, men er dog på et relativt lavere niveau end i andre lande målt i forhold til indbyggertal.

Sverige havde onsdag registreret i alt omkring 107.000 smittetilfælde og cirka 6000 coronarelaterede dødsfald.