Svensker bliver ny premierminister i Somalia

Nu er Mohamed Hussein Roble på vej til at blive premierminister i Somalia.

Han har arbejdet for FN, er uddannet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og har svensk statsborgerskab.

Han opfordrer ham til "omgående at danne en duelig regering, der kan føre landet frem mod valg", skriver britiske BBC.

Somalia har ikke haft et frit og demokratisk valg, siden borgerkrigen i landet brød ud i 1991.

Roble er et nyt navn og endnu ubeskrevet blad i somalisk politik.

I 1992 kom han til Sverige som flygtning fra borgerkrigen i Somalia. Fem år senere blev han svensk statsborger. Men nu er han vendt tilbage til sit hjemland.

Der venter den kommende premierminister betydelige udfordringer i Somalia, der har været præget af konflikt i mange år.

Han får ansvar for at "befæste fremskridt inden for sikkerhed, genopbygge de væbnede styrker, udvikle infrastrukturen og udbygge de grundlæggende samfundstjenester," siger præsidenten ifølge BBC.

Selv om Somalia figurerer på diverse lister over verdens farligste lande at rejse til, er der sket store fremskridt i de seneste år.

Fredsbevarende styrker fra Den Afrikanske Union (AU) har siden 2017 hjulpet regeringen med at bekæmpe militante islamister og genvinde kontrollen i store dele af landet.

Det giver håb om, at de skrøbelige statslige institutioner kan blive styrket.

Samtidig vender mange unge somaliere tilbage fra udlandet for at deltage i opbygningen af deres land.

Mohamed Hussein Roble ventes at blive godkendt som premierminister af Somalias parlament på et senere tidspunkt.

Han afløser Hassan Ali Khaire, der blev afsat efter at have tabt en tillidsafstemning i juli.