Svenske tog holder stille efter påkørsel af elg

Hundredvis af mennesker måtte søndag tilbringe flere timer i et svensk tog, der er kollideret med en elg på en togstrækning i det sydlige Sverige.

Først hen mod klokken 21 fik passagererne lov at komme ud af toget.

- Vi har gået gennem kulmørke langs sporet og gennem skoven, hvor vi venter på busser, fortæller en af passagererne, Emelie Tollmar, til det svenske nyhedsbureau TT.

Ulykken har ført til, at al togtrafik mellem Malmø og Stockholm er indstillet, skriver TT.

Da toget ramte elgen, røg en del af togets frontparti af og ramte en kontaktledning.

Det betyder, at strømmen er afbrudt på stedet, og at al togtrafik på strækningen er stoppet, oplyser en talsperson for det svenske togselskab SJ.

Det er endnu uklart, hvornår togene kan komme til at køre igen.

- Indtil vi har flyttet vores tog, eller kontaktledningen er lavet, er der stop, lyder det fra SJ.

Ingen personer er kommet til skade ved ulykken.

Det sker med jævne mellemrum, at en elg bliver påkørt af tog i de svenske skove.