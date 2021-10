Svenske medier mindes Vilks: En speciel type af kunstner

Den svenske kunstner Lars Vilks bliver mindet i flere af landets medier.

Han og to politibetjente omkom søndag ved en trafikulykke i Sverige.

- Han var en meget speciel type af kunstner, som var enormt dygtig til at skabe situationer, værker og hændelsesforløb, som var enormt svære at vide, hvordan man skulle forholde sig til.

- Og som samtidig vakte en følelse af, at det var vigtigt, at man forholdt sig til dem, siger SVT's kulturredaktør, Per Andersson, til det svenske medie.

Lars Vilks blev blandt andet kendt for at have lavet en tegning af profeten Muhammed som hund.

Denne tegning medførte en række dødstrusler mod kunstneren. Blandt andet havde al-Qaeda udlovet en dusør på 100.000 dollar til den, der dræbte ham.

Den svenske kunstner, tegner og kunstprofessor levede også til det sidste under beskyttelse.

- Det sørgeligste ved Lars Vilks' historie er, at islamisterne vandt. Han blev persona non grata. For farlig til at invitere ind og for farlig til at udstille, skriver kulturchef ved svenske Expressen, Karin Olsson.

- Islamisternes voldskapital er så frygtelig, og frygten i offentligheden så lammende. Det vidste Lars Vilks, og for det skal han blive husket med stor respekt.

Lars Vilks blev 75 år.

ritzau/