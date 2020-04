I Sverige er der ikke ligeså strenge restriktioner som i andre europæiske lande. Her fra Stockholm 24. april, hvor cafeer er åbne.

Svenske forskere estimerer op mod 20.000 døde i Sverige

I Sverige er over 20.000 testet positive for coronavirusset, mens landet har registreret knap 2500 dødsfald.

To forskere fra Sverige estimerer, at op mod 20.000 vil dø med coronavirus i Sverige.

Landet har natten til torsdag dansk tid registreret 2462 dødsfald, men tallet vil ende mellem 10.000 og 20.000, siger biolog Uno Wennergren og matematikprofessor Tom Britton til den svenske tv-station SVT onsdag aften.

- Det her er alvorligt. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi formår at holde den nuværende smitterate, siger Tom Britton.

De to forskere har kigget på flere faktorer som dødstallet hos andre lande, antallet af smittede i Sverige på nuværende tidspunkt, det forventede antal smittede i landet og kapaciteten hos det svenske sundhedsvæsen.

I Stockholm Amt peger en prognose på, at 26 procent af befolkningen skal være smittet 1. maj. Indtil videre har amtet registreret 1319 dødsfald.

- Selv om smittespredningen skulle stoppe fra i dag, vil vi få omkring det dobbelte antal døde, siger Tom Britton.

Uno Wennergren estimerer, at mellem 8 og 32 millioner personer vil dø på verdensplan som følge af coronavirusset.

Natten til torsdag er der registreret 227.368 dødsfald over hele verden, viser tal fra Johns Hopkins University.

Sveriges strategi mod coronavirusset har vakt opsigt i især de skandinaviske lande, hvor blandt andet Norge og Danmark har lukket skoler, barer og restauranter og samtidig har set langt færre coronarelaterede dødsfald end Sverige.

Sverige har ikke på noget tidspunkt lukket for eksempelvis skoler eller barer, men har klart det højeste antal døde per indbygger i Norden. Sverige har 24,1 døde per 100.000 indbyggere, mens Danmark og Norge har henholdsvis 7,6 og 3,9.

Michael Ryan, der er chef for Verdenssundhedsorganisationens (WHO) akutberedskab, roser dog Sveriges coronastrategi og kalder den "en fremtidig model".