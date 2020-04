Sverige registrerer pænt fald i antal nye coronadødsfald

Sverige har det seneste døgn registreret 77 døde med coronavirus.

Det viser en opgørelse fredag eftermiddag fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Der er dermed tale om et pænt fald i forhold til torsdagens tal. Her lød det, at 106 personer var blevet registreret døde efter at have været smittet.

I alt er 870 personer døde i Sverige efter at være blevet smittet. Til sammenligning lyder antallet i Danmark på 247.

Der bor godt ti millioner indbyggere i Sverige.