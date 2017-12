Svenske brødre dømt for hundredvis af voldtægter af børn

I en opsigtsvækkende sag er to svenske brødre blevet dømt for hundredvis af voldtægter og seksuelle overgreb ved en svensk distriktsdomstol.

Den yngste bror er dømt for 500 tilfælde af grove voldtægter af børn og mindst 50 tilfælde af grov seksuel udnyttelse af mindreårige.

Overgrebene skal have fundet sted i årene fra 2001-2009 i det sydlige Sverige og i Västernorrland, der ligger i det nordøstlige Sverige.

De to mænd blev anholdt i marts.

Her fandt politiet mere end 250 timers film og mere end 5000 billeder med dokumenteret misbrug af børn.

Dele af materialet viste de fem sagsøgere i sagen, som brødrene er dømt for at have udsat for voldtægt og seksuel udnyttelse.

Den grove seksuelle udnyttelse af børnene har retten begrundet med, at brødrene har udvalgt børn, som havde det svært, og som fandt sikkerhed i brødrene.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Af dommen fremgår det også, at de sårbare børn følte tillid til brødrene og tilbragte meget tid med dem.

Et af ofrene beskriver således, at han anså den ene af de dømte for at være en rollemodel, og at han ikke ønskede at miste ham som ven.

Brødrene mødte børnene gennem rollespil og computerspil.

Overgrebene skete, når børnene var på besøg hos brødrene og foregik over lang tid.

Brødrene har begge indrømmet besiddelse af grov børnepornografi og ét tilfælde af voldtægt.

I alt var der rejst 11 anklager mod brødrene. Ni af dem involverede voldtægt og grov seksuel udnyttelse ved hundredvis af lejligheder.

Brødrene har nægtet, at disse begivenheder har fundet sted.