Svenska Akademien overdrager sag om sexkrænkelser til politiet

Det bliver derfor myndighedernes opgave at undersøge teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault ageren i forhold til Svenska Akademien. Han beskyldes i den forbindelse for sexkrænkelser.

Arnault er i sagen blevet omtalt som kulturprofilen. Han er gift med Katarina Frostenson, som i sidste uge blev tvunget til at forlade akademiet sammen med den ordførende sekretær, Sara Danius.

Akademiet skriver i sin meddelelse, at det samtidig går i gang med en reform for at genskabe tilliden til forsamlingen.

- Svenska Akademien befinder sig i en alvorlig krise efter en periode med dyb uenighed blandt medlemmerne i vigtige spørgsmål.

- Tilliden til Akademien er blevet undergravet, antallet af aktive medlemmer er reduceret, og et hastigt bytte er sket på sekretærposten, lyder det i pressemeddelelsen.

18 kvinder stillede sig sidste efterår frem i avisen Dagens Nyheter og beskyldte Frostensons mand for sexovergreb.

- Svenska Akademien tager kraftigt afstand fra seksuelle krænkelser og seksuel vold, hvor det måtte forekomme, hedder det i pressemeddelelsen.

Arnault er blevet beskyldt for at have brugt sine kone til at sikre store beløb fra akademiet til at drive en litterær klub i Stockholm. Det er også i forbindelse med sin gang i akademiet, at han beskyldes for overgreb mod kvinder.

- Undersøgelsen har vist, at en uacceptabel opførsel i form af uønsket intimitet har forekommet, skriver akademiet.