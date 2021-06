Svensk venstrefløjsparti dropper kæphest for at undgå nyvalg

Det svenske venstrefløjsparti Vänsterpartiet er klar til at droppe sit krav om skattestigninger i håb om at undgå et nyvalg.

Hendes forhåbning er, at det kan få Centerpartiet til at sige ja til et samarbejde om landets budget og dermed undgå et nyvalg.

Men Centerpartiet er umiddelbart ikke til at danse med.

- For os viser det her, at det mest rimelige i den her situation er samarbejde i den brede midte i svensk politik, ikke gennem budgetforhandlinger med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, siger Centerpartiets Anders W. Jonsson i en skriftlig kommentar.

Hvis den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven skal blive siddende som statsminister, er det vigtigt, at hans rødgrønne regering kan få sin budgetplan igennem til efteråret.

Han tabte en tillidsafstemning i Riksdagen i begyndelsen af ugen. Senest mandag skal han trække sig eller udskrive nyvalg. Hvis han kan samle nok opbakning, kan han dog få en mulighed for at forsøge danne en ny regering.

Derfor er det afgørende for hans muligheder, at Vänsterpartiet og Centerpartiet finder fælles fodslag.

Hidtil har budgetplanen haft opbakning fra Liberalerna. Men partiet vil nu hellere have en liberal regering og vil derfor ikke støtte en ny regering med Löfven i spidsen.

Derfor har Löfven brug for både Vänsterpartiet og Centerpartiets opbakning til budgetplanen. Men hidtil har Centerpartiet afvist at samarbejde med Vänsterpartiet på finansområdet.

Derfor kommer Ulla Andersson med invitationen til Centerpartiet om at lægge krav om skattestigning til side for at undgå et nyvalg.

- I den her situation synes jeg, at vi skal forsøge at finde reformer, som vi kan blive enige om. Og så må både vi og Centerpartiet lægge kæphestene til side og samles, siger hun.

Leder for Centerpartiet Annie Lööf meddelte tidligere på ugen, at partiet er klar til at droppe krav om at sætte huslejen fri.

Det lovforslag var årsag til, at Vänsterpartiet var med til at stemme imod Stefan Löfven i en tillidsafstemning. Löfven havde lovet sine støtter at føre lovforslaget ud i livet.