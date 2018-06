Svensk togstop mellem Göteborg og Stockholm aflyses

Først skabte hedeslag på de svenske skinner en aflysning af hele weekendens togtrafik mellem Göteborg og Stockholm. Så aflyste det svenske Trafikverket et vedligeholdelsesarbejde på et andet sæt skinner, så nu kan togene køre mellem de to store svenske byer.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Problemet opstod i første omgang, fordi der var planlagt vedligeholdelse af hovedsporene mellem Göteborg og Stockholm, västra stambanan (Vestre hovedspor, red.). Det tvang togtrafikken over på nogle mindre spor, der i den svenske majhede udvidede sig så meget, at de udgjorde en risiko for afsporing.

Derfor valgte Trafikverket, der står for skinnenettet i Sverige, at aflyse al trafik over de små spor med afgang efter fredag klokken 21 indtil mandag klokken seks.

Det ville ramme 8000 passagerer, og bragte SJ, der kører togene, i problemer med at finde en måde at transportere rejsende op til weekendens begivenheder i Stockholm, der blandt andet inkluderer en landskamp lørdag aften mod Danmark.

Fredag aften oplyser Trafikverket, at vedligeholdelsen af västra stambanan indstilles, så der alligevel kan køre tog mellem Göteborg og Stockholm.

Dermed skal togene over på de spor, der er bygget til den store mængde togtrafik, og ikke de små spor, som risikerer såkaldte solkurver, hvor sporene forvrænger sig, når jernet udvider sig i varmen.

I Stockholm afholdes også maratonløb og musikfestivalen Summerburst i weekenden, og det er hensynet til disse begivenheder samt landskampen mod Danmark, der har fået Trafikverket til at finde en løsning.

- Vi havde taget hensyn til begivenheder, hvis vi havde vidst, at det vil være 30 grader varmt i slutningen af maj. Togplanerne forhandles i efteråret og besluttes i december, oplyser Trafikverkets talsmand Bengt Olsson.

MTR-lyntogstrafikken mellem Göteborg og Stockholm påvirkes umiddelbart ikke. Her havde togselskabet allerede valgt at stoppe lyntogene i Herrljunga og køre de rejsende videre i bus som følge af renoveringen af västra stambanan.