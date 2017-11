Svensk socialdemokrat modtager menneskeafføring med posten

Det siger han til SVT Nyheter Blekinge.

- Jeg fik et brev med afføring fra et menneske. Jeg er blevet udsat for had og trusler i mange år, og jeg har levet under beskyttelse på grund af mit engagement for demokratiet og i kampen mod racisme.

Den 36-årige socialdemokrat fra Karlskrona kalder brevet med afføring "en grænse", der er overskredet.

- Dette var dråben, der fik bægeret til at flyde over, siger Manhammar.

Truslerne mod socialdemokraten kommer stort set udelukkende fra højreekstreme miljøer og fra Sverigedemokraterna, mener politikeren.

Han har ikke tidligere politianmeldt trusler. Men brevet med afføring er helt uacceptabelt, og det må ikke blive "hverdagskost". Sådan forklarer han anmeldelsen.

- På en måde viser det bare, at det er vigtigere end nogensinde at engagere sig, siger Magnus Manhammar.