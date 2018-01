Svensk regering vil flytte 900 statslige job til provinsen

Statsminister Stefan Löfven understreger, at udflytningen ikke bare handler om arbejdsmarkedspolitik.

- Sverige skal hænge sammen, og det er vigtigt, at alle dele i vort land føler, at man er med i fremtidsprojektet Sverige, siger han.

Udflytningen vil først og fremmest komme Skåne og det vestlige Sverige til gode.

Det er inden for ni tjenester, at udflytningen skal ske. En hel styrelse for medier under kulturministeriet med 100 ansatte flyttes til Malmø.

Regeringen skriver i sin pressemeddelelse, at i dens regeringstid vil der så være udflyttet 2000 statslige arbejdspladser.

Fagforeningen for statslige ansatte (ST) er kritisk over for udflytningen.

- Det er dyrt, det koster cirka en million per job, siger rigsrevisionen. Og så går arbejdet i stå i mellemtiden, siger ST's formand, Britta Lejon.

Den danske regering bebudede i sidste uge, at 4000 statslige arbejdspladser flyttes til provinsen.