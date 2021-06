Den svenske regering med statsminister Stefan Löfven (S) i spidsen får kritik for at have været for langsom til at indføre et besøgsforbud på plejehjem. (Arkivfoto)

Svensk regering får kritik: For dårlig beskyttelse af plejehjem

Der har været en række fejl i den svenske regerings håndtering af coronapandemien.

Det gælder blandt andet en langsom udrulning af test, smitteopsporing, anskaffelse af værnemidler og beskyttelse af sårbare ældre på landets plejehjem.

Sådan lyder konklusionen fra et udvalg, Konstitutionsutskottet, i den svenske Riksdag. Det har set på regeringens håndtering af pandemien.

Formand Karin Enström fra Moderaterna fremhæver ifølge Dagens Nyheter, at test og smitteopsporing ikke kom på plads hurtigt nok.

- Regeringen burde have indgået en aftale med kommunerne hurtigere, end hvad der var tilfældet, siger hun på et pressemøde.

Derudover nævner hun, at regeringen tidligere skulle have indført et besøgsforbud på plejehjem, da corona ramte Sverige i foråret 2020.

Karin Enström fortæller, at rapporten ikke skal ses som en endelig konklusion for regeringens håndtering.

- Vi er stadig midt i pandemien. Vi har gennemgået, hvad der har været muligt at gennemgå. Vi mener, at vi er nødt til at gennemgå yderligere. Det er en af de største kriser i moderne tid.

- Vi har valgt ikke at give karakterer i rapporten, jeg ved heller ikke, hvilken skala vi skulle have brugt, siger hun.

Et andet andet medlem af udvalget- Tuve Skånberg fra Kristdemokraterne - er enig i kritikpunkterne.

Han siger samtidig samtidig, at det ikke er ensbetydende med, at hele håndteringen har været forkert, og at der er meget at rose regeringen for.

Sverige har generelt set haft en mere lempelig politik under coronaudbruddet end de fleste andre lande i Europa.

Senere i pandemien har Sverige været relativt hårdt coronaramt og også indført restriktioner, der i nogle tilfælde er endnu strammere end de danske.

Samlet har Sverige registreret 14.451 coronadødsfald, mens Danmark har haft 2516.

Hvis man tager højde for forskelle i befolkningstal, har Sverige haft over tre gange så mange dødsfald. Man kan dog ikke sammenligne de to lande en til en på grund af forskelligt omfang af test.