Svensk politiker beskyldt for sexchikane forlader sit parti

- Jeg vil forsætte med at arbejde politisk, og jeg er valgt perioden ud som medlem af Riksdagen. Jeg kommer dog ikke til at være kandidat ved næste valg.

Det medlem af det svenske parlament, der mandag blev anklaget for gentagne tilfælde af sexchikane, forlader sit parti og forlader parlamentet, når hans periode udløber, skriver Aftonbladet.

- Jeg mener ikke, at jeg nogensinde har opført mig utilbørligt mod nogen, skriver politikeren til Aftonbladet.

Han parti, Miljöpartiet, mener, at han burde have forladt Riksdagen.

Dagens Nyheter skrev mandag, at mediet havde været i kontakt med omkring 20 medlemmer af partiet, både mænd og kvinder, der alle - uafhængigt af hinanden - kunne fortælle, hvordan manden har opført sig grænseoverskridende over for især unge kvinder.

De fortæller om seksuelle opfordringer og uønskede tilnærmelser fra mandens side.

Blandt andet skal han have givet intime komplimenter til kvinder, som har følt sig ubehageligt til mode på grund af det.

Manden er tidligere kommunalpolitiker i en stor svensk kommune og har ifølge flere af avisens kilder en "stærk forankring internt" i partiet.

Miljöpartiets partisekretær, Amanda Lind, oplyste mandag til Dagens Nyheter, at partiet er i gang med en intern undersøgelse af de påståede tilfælde af krænkelser og sexchikane.

Det er den såkaldte metoo-kampagne, der har bredt sig over hele verden via sociale medier, som har fået kvinderne til igen at stå frem med deres beskyldninger mod politikeren.

Kampagnen, hvor kvinder i titusindvis har fortalt om seksuelle krænkelser og overgreb, har givet genlyd helt ind i de svenske ministerkontorer.

Tidligere på måneden indkaldte to svenske ministre, ligestillingsminister Åsa Regnér (S) og justitsminister Morgan Johansson (S), generaldirektørerne fra politiet, anklagemyndigheden og domstolene for at diskutere seksuelle forbrydelser og krænkelser.