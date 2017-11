Svensk politiker anklages for mangeårig sexchikane

På trods af, at kvinder gennem mere end ti år har indberettet mandens opførsel til partiet, har han beholdt sine poster og er desuden blevet valgt ind i Riksdagen, skriver avisen.

Et medlem af det svenske parlament, Riksdagen, beskyldes for systematisk at have krænket en række kvinder seksuelt.

Politikeren er valgt ind for Miljöpartiet.

Dagens Nyheter har været i kontakt med omkring 20 medlemmer af partiet, både mænd og kvinder, der alle - uafhængigt af hinanden - kan fortælle om, hvordan manden har opført sig grænseoverskridende over for især unge kvinder.

De fortæller om seksuelle opfordringer og uønskede tilnærmelser fra mandens side.

Blandt andet skal han have givet intime komplimenter til kvinder, som har følt sig ubehageligt til mode på grund af det.

Et kvindeligt partimedlem fortæller til avisen, hvordan manden stak sin tunge ind i munden på hendes fem måneder gamle datter, efter kvinden havde ammet babyen.

Manden er tidligere kommunalpolitiker i en stor svensk kommune og har ifølge flere af avisens kilder en "stærk forankring internt" i partiet.

Miljöpartiets partisekretær, Amanda Lind, oplyser til Dagens Nyheter, at partiet er i gang med en intern undersøgelse af de påståede tilfælde af krænkelser og sexchikane.

Det er den såkaldte metoo-kampagne, der har bredt sig over hele verden via sociale medier, der har fået kvinderne til igen at komme frem med deres beskyldninger mod politikeren.

Kampagnen, hvor kvinder i titusindvis har fortalt om seksuelle krænkelser og overgreb, har givet genlyd helt ind i de svenske ministerkontorer.

Tidligere på måneden indkaldte to svenske ministre, ligestillingsminister Åsa Regnér (S) og justitsminister Morgan Johansson (S), generaldirektørerne fra politiet, anklagemyndigheden og domstolene for at diskutere seksuelle forbrydelser og krænkelser.