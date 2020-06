Svensk politi troede at hønefuld og vrøvlende bilist var dansker

En 29-årigt mand fra den svenske by Trollhättan var så hønefuld og vrøvlende, da politiet standsede ham, at de i første omgang troede, at han talte dansk.

Det skriver avisen Ttela.

Manden er blevet tiltalt for spritkørsel, for forsøg på at stikke af fra et gerningssted, og for brud på våbenloven. Han havde knive og andre farlige genstande i vognen.