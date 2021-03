Svensk politi opløser demonstration mod corona-regler

Ifølge oplysningerne er der ikke givet tilladelse til demonstrationen.

Det betyder, at demonstranterne bryder reglen om, at der i denne tid højest må samles otte personer.

Det skal hindre, at coronasmitte spredes.

Aftonbladet rapporterer, at politiet lod demonstrationen fortsætte i et lille stykke tid, inden der blev grebet ind.

- Talerne ved demonstrationen har takket politiet, som lod demonstrationen fortsætte, fortæller Aftonbladets journalist på stedet.

Frihed Sverige mener ifølge medierne, at restriktionerne mod coronavirus begrænser den menneskelige frihed.

Gruppen kræver, at alt skal være som normalt.

Demonstrationen begyndte klokken 14 med den svenske nationalsang og taler, indtil politiet så sagde, at nu er det nok.

Politiet prøver at komme i dialog med arrangørerne for at få dem til at opfordre deltagerne til at gå hjem.

- De har ikke søgt om tilladelse. Vi vidste, at denne her demonstration sandsynligvis ville ske, og vi har prøvet at få en dialog med arrangørerne, siger Mats Eriksson, pressetalsmand for Stockholm-politiet.

- De har ikke været villige til dialog med os, men vi forsøger at få en dialog, tilføjer han.