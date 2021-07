Svensk politi løser gidseldrama med pizzaer

Det lyder umiddelbart som et krav, Bjørnebanden kunne have fremsat i et Anders And-blad, men det var ikke desto mindre, hvad to drabsdømte forbrydere ville have, da der onsdag udspillede sig et ni timer langt gidseldrama nær den svenske by Eskilstuna.

20 kebabpizzaer til gengæld for at løslade en tilfangetagen fængselsbetjent.

Ifølge Aftonbladet begyndte hele optrinnet klokken 12.20.

Her fik politiet en melding om, at to indsatte i det højsikrede fængsel Hällbyanstalten cirka 100 kilometer vest for Stockholm havde barrikaderet sig i et vagtrum med to fængselsbetjente.

Gerningsmændene var ifølge Aftonbladets oplysninger bevæbnet med hjemmelavede våben lavet ud af tandbørster udstyret med barberblade.

Inde i vagtrummet dækkede de alle overvågningskameraerne til, mens en omfattende politiaktion blev sat i gang uden for fængslet.

Her blev forhandlere fra både politiet og det svenske kriminalforsorgen straks sendt til stedet i et forsøg på at løse situationen.

- Sådanne situationer i fængsler og på institutioner handler om fordele. At de (gidseltagerne, red) kan forestille sig at bytte et gidsel mod en fordel - for eksempel at blive sluppet fri, forklarede den pensionerede betjent Torbjörn Sivertsson til Aftonbladet.

Ifølge avisens oplysninger blev fængslet i de efterfølgende timer lukket totalt ned. Det betød blandt andet, at alle de andre indsatte blev lukket inde på deres værelser.

Det er uvist, hvor hurtigt det lykkedes forhandlere at få kontakt til de to gidseltagere, men da det skete, lød deres første krav på at få stillet en flugthelikopter til rådighed.

Efter flere samtaler blev det dog ændret til et noget mere beskedent krav: To kebabpizzaer til gengæld for løsladelsen af en af de to fængselsbetjente.

Herefter fulgte ifølge Aftonbladets oplysninger en længere og lettere forvirrende forhandling, hvor de to indsatte først krævede at blive overført til et andet fængsel, inden de kort efter igen skiftede mening og gik med til at løslade et af gidslerne mod at få 20 kebabpizzaer til dem selv og deres medfanger.

Bestillingen endte hos pizzabager Beshar Toma, som ifølge Aftonbladet først troede, at der var tale om en joke.

Cirka klokken 16.30 var pizzaerne dog klar til at blive sendt til fængslet.

Knap to og en halv time senere kunne det svenske fængselsvæsen så bekræfte, at den ene fængselsbetjent var blevet løsladt. Yderligere to og en halv time senere - klokken 21.20 - blev den anden også frigivet.

De to betjente, der ifølge Expressen arbejder som vikarer i fængslet, slap fra episoden uden skrammer.

- De (gidseltagerne, red.) indså, at der ikke fandtes mange alternativer, og blandt de bedste alternativer, de havde, var at give op, sagde sikkerhedschef i den svenske kriminalforsorg, Kriminalvården, Jörgen From Nordin efterfølgende til Expressen.

De to gidseltagere er ifølge svenske medier 24-årige Haned Mahamed Abdullahi og 30-årige Isak Dewit.

Ifølge Expressen afsoner de begge domme på 18 års fængsel for drab.

De blev efter hændelsen sigtet for at have bortført betjentene.