Svensk politi anholder kvinde for skovbrand

Efter en omfattende indsats for at slukke en skovbrand i Sala, hvor slukningsarbejdere fik hjælp fra fem helikoptere og mange brandfolk udefra, har de svenske myndigheder anholdt en kvinde.

Kvinden er mistænkt for at have påsat branden i et område med to andre brande. Brandene har ført til, at mindst 25 personer er blevet evakueret fra deres hjem.