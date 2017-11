Svensk parti vil kyle medlem ud efter muslim-udtalelse

Men der er grænser for, hvor racistisk et medlem af partiet kan udtale sig, ser det ud til i forbindelse med partiets aktuelle landsmøde.

Sverigedemokraterna (SD) regnes af nogle for at være et racistisk parti.

Det må SD-medlem Martin Strid sande.

En udtalelse af Strid, som blev transmitteret på SVT, har medført stærke reaktioner.

Fra en talerstol på landsmødet i Norrköping præsenterede han lørdag en skala fra 0 til 100, der skulle anskueliggøre, i hvor høj grad et givent menneske er et "rigtigt menneske".

I den ene ende af skalaen, på 100, er man et menneske. I den anden ende, på 0, er man 100 procent "muhammedaner", mener Strid, som siden har trukket i land.

Men det er ikke nødvendigvis nok at sige undskyld.

Politikeren fra SD kan ryge ud af partiet, hvis det står til SD's partisekretær, Richard Jomshof.

- Racisme, siger Richard Jomshof, som regner med, at Strid snart er fortid i partiet.

Også næstformand Julia Kronlid mener, at udtalelsen er stærkt uheldig.

- Det er meget skidt. Ekstremt dårligt. Her kunne vi få vores politik frem. Men medierne skriver kun om denne sag, siger Kronlid til nyhedsbureauet TT.

Hun tilføjer, at Strids udsagn absolut ikke er repræsentativt for partiet. Ifølge Kronlid kan SD forholde sig kritisk til ideologier, men det går ikke at krænke enkeltpersoner.

Jomshof vil arbejde på, at få Martin Strid ekskluderet af partiet.

På landsmødet lørdag blev Jimmie Åkesson i øvrigt genvalgt som partiets leder.

Opbakningen til Sverigedemokraterna er vokset markant, siden partiet i 2010 kom i Riksdagen.

At Sverige har fået et decideret nationalistisk og socialkonservativt parti har vakt store følelser.

Da partiet ved valget i 2014 fik 13 procent af stemmerne, gik forsiden af avisen Expressen i sort.

- Vi har lavet den, fordi 13 procent af svenskerne i går stemte på et fremmedfjendtligt parti. At 13 procent af svenskerne støtter et racistisk parti, er et højt tal i svensk kontekst, sagde chefredaktør Thomas Mattsson dengang til Politiken.