Svensk minister er bekymret for det nordiske samarbejde

- Jeg er bekymret. Vi skal tackle det her nu, siger Hallberg, der også er minister for det nordiske samarbejde.

Hun påpeger, at samarbejdet er blevet hårdt ramt på grund af coronapandemien og de forskellige landes håndtering af krisen.

- Vi har indtil nu haft et stabilt samarbejde i de nordiske lande, og så er der pludselig militær ved grænsen til Norge. Det er utrolig dramatisk.

- Vi har arbejdet for, at grænserne ikke skal kunne mærkes i hverdagen, og nu er grænserne så tydelige, og det er meget bekymrende, siger Hallberg.

De nordiske ministre mødtes sidste år i Reykjavik. Her var stemningen god, siger Hallberg. Men her et år efter mødet, er billedet ifølge den svenske minister fuldstændig ændret.

I sidste uge kunne Øresundsbroen, der forbinder Danmark og Sverige, fejre 20-års jubilæum. Men Hallberg studsede over, at bilister mødte grænsekontrol ved broen.

Ifølge forsker i Norden ved Helsinki Universitet Johan Strang vil intet naboland åbne grænsen helt til Sverige.

- Den naturlige refleks for 20 år siden ville have været, at vi nu skulle løse det her sammen.

- Men siden flygtningekrisen i 2015 er lukning af grænser blevet en universel løsning på ethvert politisk problem, siger Johan Strang.

Udenrigsministeriet i Danmark fraråder fortsat alle ikke nødvendige rejser til nabolandet, fordi Sverige ikke opfylder kriterierne for lave smittetal.

Regionerne Blekinge, Kronoberg, Skåne og Västerbotten er dog undtaget.

Venstres Bertel Haarder, der er formand for Nordisk Råd, er træt af debatten om Sveriges coronastrategi. Han sætter spørgsmålstegn ved de lukkede grænser.

- De svenske ministre har ret i, at det nordiske samarbejde er blevet ødelagt. Og det er først og fremmest Danmark, Norge og Finland, der har gjort den skade, siger han til nyhedsbureauet TT.

Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver i en mail til TT, at han ikke tror, der findes to nabolande, hvis forhold ikke er blevet påvirket af den globale coronakrisen.

Han beklager, at samarbejdet er forværret, men håber, at det snart vil vende tilbage til "det normale".