Svensk kvinde mistænkes for krigsforbrydelser i Syrien

En svensk kvinde er mistænkt for at have sluttet sig til Islamisk Stat, have begået krigsforbrydelser og have tvangsgiftet flere af sine børn væk. Ifølge den svenske TV station SVT blandt andet en datter, der dengang var 12 år.

I 2013 rejste kvinden med hendes mand og deres fem børn til Syrien.

Sidste år i december vendte kvinden og to af hendes børn tilbage til Sverige. Her blev kvinden anholdt i Arlanda lufthavn.

Ud over tvangsægteskaberne er hun mistænkt for at have ladet sine mindreårige børn træne og kæmpe for Islamisk Stat i området.

SVT har offentliggjort flere billeder, som angiveligt er fra familiens tid i Syrien. Her ser man ifølge SVT blandt andet en af kvindens sønner holde våben som 10-årig.

Kammeranklager Reena Devgun har ikke set de billeder, som SVT har offentliggjort uredigeret, men mener, at de kan have "stor interesse" for sagen.

Kvindens svenske mand er angiveligt død i Syrien, og det samme er muligvis flere af de børn, som rejste med hende i 2013. Hun har siden giftet sig igen og fået flere børn i landet.

De to børn, som rejste med hende tilbage til Sverige, er blevet taget hånd om af de sociale myndigheder.

I en afgørelse fra forvaltningsretten i Göteborg beskriver det svenske sikkerhedspoliti, at kvinden har været en del af et voldeligt islamistisk netværk siden starten af 2000'erne, skriver SVT.

Retten vurderer også, at der er stor risiko for, at kvinden vil tage børnene med tilbage til Syrien. Selv afviser kvinden anklagerne og hævder, at hun ikke rejste til Syrien frivilligt.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT har der tidligere været tre andre svenske kvinder hjemvendt fra Syrien med forbindelse til Islamisk Stat, som har været tiltalt for forbrydelser.