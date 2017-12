Svensk journalist forlader Aftonbladet efter MeToo-anklager

- Jeg forlader avisen, da chefer offentligt har udtrykt manglende tillid til mig. Men beslutningen om at gå sker efter fælles forståelse, siger Fredrik Virtanen.

Journalisten Fredrik Virtanen har ikke skrevet for Aftonbladet på det seneste.

Sagen er kommet frem i forlængelse af MeToo-bevægelsen, hvor folk - langt overvejende kvinder - over hele verden har delt oplevelser af seksuelle overgreb og krænkelser.

Flere kvindelige kolleger på Aftonbladet har sagt, at de er blevet krænket af Virtanen. I to tilfælde førte det til politianmeldelser, som siden blev lagt ned.

Journalisten Cissi Wallin var først ude med beskyldningerne mod Virtanen. Hun skrev på Instagram om overgreb.

Virtanen har afvist anklagerne om voldtægt.

Da beskyldningerne kom frem, besluttede avisens ledelse, at Fredrik Virtanen ikke længere skulle skrive på Aftonbladets lederplads.

Der er blevet gennemført en intern undersøgelse af krænkelser på avisen. Den afslørede ingen sager i nyere tid.

- Vi har alligevel vurderet, at det bliver svært for ham at fortsætte sit virke som journalist på Aftonbladet på grund af medieskriverierne om ham i forbindelse med MeToo, siger en chef, Magnus Ringman, på Aftonbladet.

Journalisten er blevet beskyldt for både voldtægt, voldtægtsforsøg og andre seksuelle krænkelser.

Frederik Virtanen har ikke ønsket at kommentere sin afsked yderligere over for det svenske nyhedsbureau TT.