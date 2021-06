Svensk coronageneral løfter pegefinger for rejser til Danmark

Hvis man som svensker overvejer at rejse til Danmark, skal man tænke sig godt om.

Sådan lyder det fra den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, fra Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse. Det skriver Expressen.

- Du er nødt til at tænke over det, hvis du gør det, så man virkelig tager de anbefalinger, vi har i Sverige, med sig - om at holde afstand, ikke være sammen med for mange mennesker og have den form for nærkontakt, der indebærer en risiko, siger han ifølge Expressen.

Meldingen kom på et pressemøde torsdag, hvor han blev spurgt til sit syn på rejser til Danmark.

Det blev stillet, i forbindelse med at de officielle smittetal i Sverige er faldet under de danske.

Den seneste uge har antallet af smittede per 100.000 været på 114 i Sverige, viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC). Det tilsvarende tal i Danmark er 122.

Flere svenske medier har beskrevet, at Sverige ikke længere er det land i Norden med højeste smittetal.

Der er dog et par væsentlige forbehold at tage højde for i forhold til den sammenligning.

Danmark tester markant mere end Sverige og vil derfor forventeligt finde flere smittede - også selv om de fleste bliver testet for at kunne fremvise et negativt coronapas, når man skal ud at spise eller til frisør.

I forvejen skal svenskere have en god grund for at rejse til Danmark.

Udenrigsministeriet har på grund af smittetallene i Sverige kategoriseret landet som orange, hvilket vil sige, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind.

Det kan for eksempel være arbejde, besøg hos ægtefælle eller et sygt familiemedlem.