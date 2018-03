Svækket Marine Le Pen vil ændre Front Nationals navn

Ni måneder efter Le Pen led nederlag til Emmanuel Macron i et opgør mellem Frankrigs globalister og nationalister ved præsidentvalget, siger Le Pen, at hun ønsker et nyt navn til partiet.

- Vores parti er gået fra at have været et protestparti i dets ungdom, og fra at være et oppositionsparti til at være et regeringsparti, sagde hun forud for åbningen af partikongressen i den nordlige by Lille.

Hun ventes at fremsætte forslaget søndag ved de to-dages kongres.

Le Pen og den øvrige partiledelse diskuterede et navnebytte allerede i juli sidste år for at afspejle partiets "ændrede syn på samfundet".

Debatten om et nyt image kommer på et tidspunkt, hvor Marine Le Pen fremstår svækket efter, at hun gjorde en dårlig figur i den sidste tv-duel med Macron op til præsidentvalget.

Marine Le Pen, som er uddannet advokat, og som overtog ledelsen af Front National efter sin far Jean-Marie Le Pen 2011, genopstiller ved kongressen til posten som partileder uden modkandidater.

Steve Bannon - tidligere toprådgiver i præsident Donald Trumps Hvide Hus - vil deltage i kongressen lørdag, siger partiets næstformand, Louis Aliot.

Bannon har gentagne gange udtrykt støtte til Europas højrenationalistiske bevægelser.

På kongressen er der lagt op til yderligere ydmygelser af den 89-årige Jean-Marie Le Pen, som var med til at stifte partiet for næsten 40 år siden. Han siger, at en ændring af partiets navn er "forræderi".

Han vil blive frataget sin rolle som æresformand for upassende udtalelser.

Den 49-årige Marine Le Pen siger, at hun gerne vil overlade lederposten til en anden, inden det næste præsidentvalg i 2022, hvis en "anden kandidat er bedre i stand til at forene folk og få partiets ideer til at triumfere".

Udtalelsen fik øjeblikkeligt de fleste til at vende blikket mod den 28-årige glamourøse parlamentariker, Marion Maréchal-Le Pen, som er niece til Marine Le Pen.

Marechal-Le Pen, som er en stærkt konservativ katolik og tilhænger af Front Nationals gamle garde, trak sig ud af politik sidste år. Men der spekuleres i, at hun måske vender tilbage - ikke mindst efter hun har vakt stor opsigt ved konservative samlinger i USA.