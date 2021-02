Aung San Suu Kyi opfordrer befolkning til ikke at acceptere kup

Aung San Suu Kyi siger gennem sit politiske parti, at hun "opfordrer Myanmars befolkning til ikke at acceptere kup".

Det er på en verificeret Facebook-side fra Myanmars regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), at der er offentliggjort en erklæring fra Aung San Suu Kyi. Heri opfordres befolkningen til at protestere og ikke acceptere et militærkup.