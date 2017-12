Sur borgmester i Ungarn beskylder EU-ledere for vanvid

En handlekraftig borgmester i Ungarn på grænsen til Serbien vil frydefuldt gnide sig i hænderne, når EU's stats- og regeringschefer torsdag vover at åbne en debat om migranter og flygtninge over en middag i Bruxelles.

I et oplæg til topmødet har EU-præsident Donald Tusk lyttet til kritiske lande i Østeuropa, og han lægger op til - for fremtiden - at skrotte en idé om kvotefordeling af flygtninge, som Ungarn stejlt har afvist.

László Toroczkai, som er borgmester i Asotthalom og næstformand i det nationalistiske parti Jobbik, tager æren for et grænsehegn, der har stoppet tusindvis af migranter i at komme ind i Ungarn - og EU - da grænsen er en af EU's ydre grænser.

- Da dette problem opstod for et par år siden, sagde jeg, at Europas regeringer har et simpelt valg: Enten ændrer de politik, eller også forsvinder de, siger Toroczka.

- Jeg tænker af og til, at EU bliver ledet af vanvittige mennesker.

Asotthalom, som er på størrelse med jyske Tarm og sjællandske Dianalund, er i dag en søvnig by på grænsen til Serbien. Men inden hegnet kom, har titusinder af migranter vandret gennem gaderne.

Borgmesteren har ført en skrap kampagne for at stoppe folkevandringerne.

Først ringede han til regeringen og krævede det grænsehegn, som nu er opført. Siden optog han en video, hvor han optræder som en slags lokal militsleder, der er klar til at jagte og straffe illegale indvandrere.

Han har forbudt burkaer og minareter i Asotthalom, der mere ligner en soveby i det amerikanske bibelbælte end en islamisk by i Mellemøsten.

- Det var en politisk udmelding fra min side. Det var ikke en reaktion på et reelt problem i min by, indrømmer Toroczka.

Han påpeger dog, at der var en lokal og "ret naiv" kvinde, som giftede sig med en nordafrikaner. Hun skulle ifølge borgmesteren have båret burka.

Det hele handler om, at få migranter til at gå i en stor bue uden om Ungarn - hvilket også tydeligt demonstreres med et landkort i borgmesterens Youtube-video til migranter.

Toroczka har en løsning på EU's problemer: Drop den politiske union, og gør EU til et økonomisk samarbejde.

- Jeg støtter idéen om en europæisk union. Men den virker ikke efter hensigten, siger han.

Ungarere og polakker kan ikke længere skaffe en håndværker, klager Toroczka. De er alle rejst til Vesteuropa, hvor lønnen er højere.

- Lederne i EU løser ikke de reelle problemer, som de økonomiske problemer her i Ungarn. Til gengæld skaber de store politiske problemer.

- Det er som under kommunismen, da Moskva ville sige, hvad der var godt og skidt, siger László Toroczkai.

EU-lederne skal torsdag for første gang længe diskutere, hvordan man skal håndtere migration i Europa.