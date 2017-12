Sur Schulz ringer til Merkel og dementerer sonderingsaftale

Han understreger, at der fortsat findes "mange muligheder. Vi må afsøge dem alle."

Formanden fortalte, at han har ringet til Merkel og klaget over, at kilder i hendes parti har viderebragt oplysninger om en aftale imellem dem.

Både avisen Bild og nyhedsbureauet Reuters skrev fredag på baggrund af anonyme kilder, at Schulz torsdag aften havde sagt ja til sonderinger.

Det skete, da Angela Merkel, Horst Seehofer fra CSU og Martin Schulz var samlet hos præsident Frank-Walter Steinmeier i Berlin.

Her drøftede de tre partiledere alle muligheder for at løse den tyske regeringskrise: En mindretalsregering, et nyvalg eller en stor koalition.

De tre blev ifølge Bild enige om, at det bedste ville være at arbejde videre med en stor koalition, som den der blev dannet efter valget i 2013.

Der var dog det forbehold, at Schulz ville søge et mandat fra sit socialdemokratiske bagland.

Skulle SPD's partikongres i næste uge sige ja, kan man nå et eller to sonderingsmøder inden jul, skal Merkel ifølge Bild have sagt.

Efter SPD's valgnederlag 24. september var analysen hos partiet, at de seneste fire års regeringssamarbejde med Merkel på ingen måde havde gjort gavn. Derfor udelukkede Schulz at fortsætte den store koalition.

Merkel forsøgte i stedet at danne regering med De Grønne og det liberale FDP. De forhandlinger brød sammen i begyndelsen af sidste uge.

Siden har Schulz åbnet for alligevel at gå i regering med Merkel.

Til Der Spiegel har Schulz fredag sagt, at europapolitikken vil blive et centralt emne for SPD i forhandlinger med Merkel. Europapolitikken skal ændres, lyder det fra den tidligere formand for Europa-Parlamentet.