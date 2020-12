Supercyklon jævner hele landsbyer med jorden i Fiji

Kategori 5-cyklonen gik i land på Fijis næststørste ø, Vanua Levu, sent torsdag lokal tid med vindstød på op til 345 kilometer i timen.

Det tog omkring fire timer for cyklonens øje at feje gennem øen.

Den langsomt bevægende cyklon udløste oversvømmelser, jordskred og mørklægninger på Vanua Levu, før den bevægede sig videre ud over havet tidligt fredag lokal tid.

- Der er en hel del landsbyer, der rapporterer, at samtlige hjem er tilintetgjort, siger chef for Save the Children, der er det internationale Red Barnet, i Fiji Shairana Ali.

- Skoler er blevet beskadiget, og tage er blæst væk, men indtil videre har vi ikke fået nogen meldinger om dræbte eller kvæstede.

Yasa er en af de mest kraftige storme, der nogensinde er blevet registreret i Fiji. Der har været frygt for, at den vil medføre samme ødelæggelser som cyklonen Winston i 2016.

Her mistede 44 mennesker livet, og titusindvis af hjem blev ødelagt.