Se billedserie Mario Draghi takkede onsdag ja til opgaven i præsidentpaladset i Rom. Men den bliver ikke nem. Foto: Roberto Monaldo/Ritzau Scanpix

Super Mario skal igen være redningsmanden

Den 73-årige tidligere centralbankchef får til at opgave at prøve at danne en ny regering i Italien, efter at den sidste kollapsede i januar.

Verden - 03. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Han fik æren for at redde euroen. Nu står han igen over for en kriseopgave. Mario Draghi, kærligt kaldet "Super Mario", er i hvert fald den mand, som Italiens præsident, Sergio Mattarella, har kaldt ind til lejligheden. Mattarella står og mangler en ny premierminister, efter at Giuseppe Conte kastede håndklædet i ringen.

