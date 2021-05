Suezkanalen skal udvides efter kaos med containerskib

Det meddeler kanalens myndigheder, SCA, cirka halvanden måneder efter at et enormt containerskib satte sig fast i kanalen og skabte stor kaos.

Der var angiveligt overvejelser om at udvide kanalen, allerede inden det 400 meter lange skib "Ever Given" gik på grund 23. marts. Det kaos, som episoden forårsagede, har dog sat yderligere skub i planerne.

SCA's formand, Osama Rabie, har tirsdag fremlagt planerne for en udvidelse på et tv-transmitteret pressemøde.

Her lyder det, at den 30 kilometer lange strækning fra byen Suez til den store sø Great Bitter Lake skal udvides med 40 meter på den østlige side.

Der er også planer om at øge dybden fra cirka 20 meter til 22 meter.

Den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, deltager i tirsdagens seance. Han meddeler, at projektet skal være færdiggjort inden for to år.

Containerskibet "Ever Given" var strandet i seks dage, inden det blev trukket fri. Det har siden da været tilbageholdt i Great Bitter Lake - et vandområde langs kanalen - og er altså ikke kommet ud på åbent hav.

Det skyldes en strid om kompensation for trafikproppen.

Ejeren af containerskibet er blevet mødt af et erstatningskrav på 5,7 milliarder kroner af egyptiske myndigheder for at lade skibet sejle.

En lokal domstol har tidligere givet myndigheder ret til at tilbageholde skibet. Den beslutning har ejeren bag anket, men anken blevet tirsdag i sidste uge afvist. Derfor må skibet blive liggende.

Suezkanalen er menneskeskabt og forbinder Middelhavet med Det Røde Hav. Det er den korteste vej mellem Asien og Europa.

Cirka 12 procent af verdens gods bliver fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge SCA til 1,17 milliarder ton gods.