Sudans premierminister er angiveligt blevet sat i husarrest

Sudans premierminister, Abdalla Hamdok, er angiveligt blevet sat i husarrest, efter at ukendte militærstyrker natten til mandag dansk tid har stormet hans bolig.

Det melder den arabiske tv-station al-Hadath. Tv-stationen citerer flere unavngivne kilder.

Ifølge mediet er fire ministre og et civilt medlem af landets overgangsråd også blevet anholdt.

En række sudanske embedsfolk bekræfter over for nyhedsbureauet AP, at mindst fem ledende regeringsfolk er tilbageholdt.

Militære styrker skal også have stormet premierministerens presserådgivers hjem og anholdt ham. Det oplyser flere af rådgiverens familiemedlemmer til Reuters.

Det vides endnu ikke, præcist hvad der sker i Sudan.

Men fagforeningen SPA opfordrer natten til mandag dansk tid i en udtalelse alle sudanere til at gå på gaden for at "kæmpe imod" enhver form for militærkup.

Foreningen er Sudans største prodemokratiske politiske gruppe.

Flere vidner siger til Reuters, at der tidligt mandag lokal tid også er problemer med internet- og mobildækningen i Sudans hovedstad, Khartoum.

Stemningen i Sudan har været anspændt, siden premierminister Hamdok i sidste måned oplyste, at hans regering havde afværget et kupforsøg.

Ifølge regeringslederen var det hærofficerer og civile med forbindelser til landets tidligere regime, der stod bag kupforsøget.

Situationen har fået gamle stridigheder mellem landets civile og militære ledere til at blusse op på ny og sat mere konservative islamister, der ønsker en militærregering, op imod de grupper, der var med til at afsætte tidligere præsident Omar al-Bashir i 2019.

Bashir havde dengang siddet på posten i tre årtier, men forlod den efter flere måneder med omfattende folkedemonstrationer imod ham.

Da al-Bashir gik af, blev hans regering erstattet af en overgangsregering, som efter planen skal lede Sudan frem mod et valg inden slutningen af 2023.