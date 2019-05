Sudans opposition fortsætter presset på militærstyret

Samtlige veje og broer, der fører til militærets hovedkvarter, er proppet med mennesker, skriver nyhedsbureauet AFP's reporter på stedet.

Demonstranterne vil lægge fornyet pres på det midlertidige militærstyre for at overdrage magten til en civil overgangsregering.

De to sider er enige om, at de skal danne et blandet civilt og militært råd, der skal lede Sudan, men de er uenige om sammensætningen af rådet.

- Militærrådet mener det ikke seriøst, når det lover at overdrage magten til civile, siger Mohamed Naji al-Assam, en af lederne bag den faglige forening SPA, der har ført an i demonstrationerne.

Militæret vil have et råd bestående af syv militærfolk og tre civile, mens protestbevægelsen Alliancen for Frihed og Forandring vil have, at rådet skal bestå af otte civile og to militærfolk.

Den næstkommanderende i det nuværende militærråd, Mohammad Hamdan Dagolo, har sagt, at rådet "vil forhandle, men ikke tillade kaos".

Lederne af protestbevægelsen vil også have, at der skal være repræsentanter fra nogle af Sudans væbnede grupper, heriblandt dem, der har kæmpet mod den afsatte præsident Omar al-Bashirs styre i Darfur-provinsen.

Mens demonstranterne er samlet i stort tal i Khartoum, oplyser en kilde ved en domstol i en anden ende af byen, at der nu er taget skridt i retning af at retsforfølge den afsatte præsident for terrorfinansiering og hvidvask.

Statsanklageren har givet ordre til, at Bashir skal afhøres.

I sidste måned fandt efterforskere store summer gemt af vejen i kufferter i den afsatte præsidents hjem.